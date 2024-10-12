İş fikriniz ticarete dönüşüyor! Kendi işini yapmak isteyenlere 900 bin liralık destek...

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TÜBİTAK, genç girişimcilerin projelerini destekleyerek iş fikirlerini ticari girişimlere dönüştürmeleri için sunduğu fırsat kendi işinin sahibi olmak isteyen ancak maddi yetersizlikler yüzünden gerçekleştiremeyenlerin yüzünü güldürdü.

Bireysel Genç Girişimci Destek Programı (BiGG) kapsamında girişimcilere 900 bin TL’ye kadar hibe desteği sağlanması iş fikirlerini ticarete dönüştürmek isteyen kişilerin hayallerine ulaşmasında büyük bir adım olabilecek.

Söz konusu program, planlama, mentörlük ve eğitim desteğiyle gençlerin yenilikçi projelerini iş hayatına kazandırmayı hedefliyor.

PROGRAMIN DETAYLARI VE DESTEK SÜRECİ

Özellikle teknoloji ve yenilik alanında çalışan girişimcileri destekleyen TÜBİTAK BiGG programı toplamda üç aşamadan oluşan bir program olarak dikkat çekiyor.

1. İş Fikirlerinin Değerlendirilmesi:

Girişimcilerden alınan iş fikirleri uzmanlarca değerlendirilir.

149 uygulayıcı kuruluş tarafından mentörlük ve hızlandırıcı eğitim hizmeti sağlanır.

2. Şirketleşme ve Kurulum:

Başarılı bulunan iş planları için girişimcilere şirket kurma sürecinde destek sağlanır.

900 bin TL’ye kadar hibe desteği, projeye %3 hisse karşılığı verilir.

Temiz teknolojiler gibi öncelikli alanlarda bu destek, %5 hisse karşılığı 1.5 milyon TL’ye kadar çıkabilir.

3. Ticarileşme ve Ar-Ge:

Kurulan girişimlerin Ar-Ge çalışmalarıyla ürün veya hizmetlerini iyileştirmesi sağlanır.

Ticarileşme potansiyelinin artırılması hedeflenir.

PROGRAMA KİMLER BAŞVURABİLİR?

TÜBİTAK BiGG programına, üniversitelerin ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora programlarına kayıtlı öğrenciler ve mezunlar başvuruda bulunabiliyor.

Adayların, başvuru esnasında herhangi bir işletmenin ortaklık yapısında yer almamaları ve daha önce BiGG desteği almamış olmaları gerekir. Programa yılda iki kez çağrı yapılır ve başvurular TÜBİTAK’ın internet sitesi üzerinden alınır.