Isınma derdi tarih oluyor! ŞOK ucuza radyatör getiriyor; işte fiyatı…

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Yeni haftanın heyecanla beklenen ŞOK 4 Aralık 2024 Aktüel Kataloğu, indirim avcıları için dopdolu fırsatlar sunuyor.

Evde ısınma ürünlerinden kişisel bakıma, tekstilden ev dekorasyonuna kadar her alanda cazip fiyatlar ŞOK mağazalarında ve Cepte ŞOK uygulamasında sizleri bekliyor.

Bu hafta, elektrikli ev aletleri, spor ekipmanları, evcil hayvan ürünleri gibi geniş bir ürün yelpazesiyle gelen katalog, her bütçeye uygun fırsatlar sunuyor.

Özellikle kış mevsimine özel evde ısınma ürünlerinde ve tekstil ürünlerinde önemli indirimler dikkat çekiyor.

4 Aralık’tan itibaren geçerli olacak kampanyaları kaçırmamak için şimdiden listenizi hazırlayın!

İşte ŞOK 4 Aralık indirim kataloğu: