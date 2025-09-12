Abone ol: Google News

İSKİ açıkladı: 12 Eylül 2025 İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?

İstanbul'da bulunan barajların doluluk oranları vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. İşte, 12 Eylül 2025 itibariyle İstanbul'da bulunan barajların doluluk oranları..

Yayınlama Tarihi: 12.09.2025 11:21
İstanbul'da bulunan barajlardaki doluluk oranları vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.

İSKİ resmi internet sitesi üzerinden barajların doluluk oranlarını güncel olarak paylaşmaya devam ediyor.

12 Eylül 2025 Cuma günü itibariyle İstanbul'da bulunan barajların doluluk seviyesi gündeme geldi.

Vatandaşlar arama motorlarında "İstanbul'daki barajların yüzde kaç dolu?" sorusuna yanıt aramaya başladı.

İstanbul'da bulunan tüm barajlardaki su miktarının bugün itibariyle % 35.76 olduğu açıklandı.

Barajların doluluk oranları

12 Eylül 2025 Cuma günü itibariyle İstanbul'da bulunan barajların doluluk oranları şu şekilde; 

- Elmalı : % 56.82

- Darlık : % 48.99

- Terkos : % 41.63

- Büyükçekmece : % 38.44

- Sazlıdere : % 35.39

- Ömerli : % 29.37

- Pabuçdere : % 25.54

- Alibeyköy : % 21.62

- Istrancalar : % 19.08

- Kazandere : % 11.4


