Abone ol: Google News

İSKİ baraj doluluk oranı 15 Eylül 2025: İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde kaç?

İstanbul'da bulunan barajların doluluk oranları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İşte bugün itibariyle İstanbul'da bulunan barajların doluluk oranları...

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 15.09.2025 13:37
İSKİ baraj doluluk oranı 15 Eylül 2025: İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde kaç?

İstanbul'da bulunan barajlardaki doluluk oranları vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

İSKİ resmi internet sitesi üzerinden barajların doluluk oranlarını günlük olarak paylaşmaya devam ediyor.

15 Eylül 2025 Pazartesi günü itibariyle İstanbul'da bulunan barajların doluluk seviyesi yeniden gündeme geldi.

Vatandaşlar arama motorlarında "İstanbul'daki barajların yüzde kaçı dolu?" şeklindeki sorularına yanıt aramaya başladı.

İstanbul'da bulunan tüm barajlardaki su miktarının bugün itibariyle % 34.64 olduğu açıklandı.

Barajların doluluk oranları

15 Eylül 2025 Pazartesi günü itibariyle İstanbul'da bulunan barajların doluluk oranları şu şekilde; 

- Elmalı : % 55.94

- Darlık : % 48.06

- Terkos : % 40.49

- Büyükçekmece : % 37.42

- Sazlıdere : % 34.5

- Ömerli : % 28.04

- Pabuçdere : % 24.44

- Alibeyköy : % 20.93

- Istrancalar : % 18.63

- Kazandere : % 9.28

Bilgi Haberleri