İSKİ dağıtmaya başladı! Musluğuna takanın faturası yüzde 40 düşüyor İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), musluk başlıklarına takılarak su akışını düzenleyen ve yüzde 40 tasarruf sağlayan perlatör dağıtımı yapıyor.

Editör: Yağmur Dinç

Su faturalarını düşürecek müjde!

İSKİ'den yapılan açıklamaya göre, "Damlaya Damlaya Gelecek Olur", "Damlaya Damlaya Yaşam Olur" ve "Damlaya Damlaya Umut Olur" sloganlarıyla su tasarrufunda farkındalık oluşturmak için Su Protokolü Kampanyası düzenlendi.

Bu kapsamda, musluk başlıklarına takılarak su akışını düzenleyen ve yüzde 40 tasarruf sağlayan su aparatı perlatör dağıtımına başlandı.

ÜCRETSİZ VERİLİYOR

Perlatör almak isteyen abonelerin, "iski.istanbul" internet adresi veya "İstanbul Senin" mobil uygulaması üzerinden kampanyaya katılmaları gerekiyor.

Aboneler daha sonra kampanyaya katıldıklarında aldıkları "teşekkür" sertifikalarını ve sayaç numaralarını "tasarruf@iski.gov.tr" adresine gönderdikten sonra, İSKİ personeli tarafından aparatlar adreslere teslim ediliyor.