Haberler



Bilgi



İSKİ duyurdu: 21 Mart 2025 İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?

İSKİ duyurdu: 21 Mart 2025 İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç? İstanbul'da bulunan barajların doluluk oranları vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. İşte, 21 Mart 2025 itibariyle İstanbul'da bulunan barajların doluluk oranları...