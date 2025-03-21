İSKİ duyurdu: 21 Mart 2025 İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi resmi internet sitesi üzerinden barajların doluluk oranlarını paylaşmaya devam ediyor.
İstanbul'da bulunan barajlardaki doluluk oranları vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor.
21 Mart 2025 Cuma günü itibariyle İstanbul'da bulunan barajların doluluk seviyesi gündeme geldi.
Vatandaşlar arama motorlarında "İstanbul'daki barajların yüzde kaç dolu?" sorusuna yanıt aramaya başladı.
İstanbul'da bulunan tüm barajlardaki su miktarının bugün itibariyle % 79.59 olduğu açıklandı.
Barajların doluluk oranları
21 Mart 2025 Cuma günü itibariyle İstanbul'da bulunan barajların doluluk oranları şu şekilde;
- Elmalı : % 94.46
- Ömerli : % 91.01
- Kazandere : % 86.01
- Pabuçdere : %85.47
- Terkos : % 80.8
- Darlık : % 77.2
- Büyükçekmece : % 75.1
- Alibeyköy : % 65.33
- Sazlıdere : % 58.01
- Istrancalar : % 54.88