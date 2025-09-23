İSKİ duyurdu: 23 Eylül 2025 İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?

İstanbul'da bulunan barajların doluluk oranları vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.
İSKİ resmi internet sitesi üzerinden barajların doluluk oranlarını güncel olarak paylaşmaya devam ediyor.
23 Eylül 2025 Salı günü itibariyle İstanbul'da bulunan barajların doluluk seviyesi gündeme geldi.
Vatandaşlar arama motorlarında "İstanbul'daki barajların yüzde kaç dolu?" sorusuna yanıt aramaya başladı.
İstanbul'da bulunan tüm barajlardaki su miktarının bugün itibariyle % 31.49 olduğu açıklandı.
Barajların doluluk oranları
23 Eylül 2025 Salı günü itibariyle İstanbul'da bulunan barajların doluluk oranları şu şekilde;
- Elmalı : % 52.92
- Darlık : % 45.32
- Terkos : % 37.61
- Büyükçekmece : % 34.88
- Sazlıdere : % 32.58
- Ömerli : % 23.89
- Istrancalar : % 20.34
- Pabuçdere : % 20.05
- Kazandere : 3.37