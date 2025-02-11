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İş ve İşçi Bulma Kurumu (İŞKUR) tarafından, üniversite eğitimini alan gençlerin eğitimlerini sürdürürken iş dünyasında hazırlanmasına olanak sağlayacak olan İŞKUR Gençlik Programı 4 Şubat 2025 tarihi itibariyle uygulamaya alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, programın önümüzdeki dört yıl içinde toplam 1 milyon genci kapsamasının hedeflendiğini açıkladığı program hakkında detaylı araştırmalar başladı.

Üniversiteli gençleri iş dünyasında hazırlayacak olan İŞKUR Gençlik Programı detayları milyonlarca genç tarafından merak ediliyor. Peki, İŞKUR Gençlik Programı başvuruları ne zaman başlayacak? İŞKUR Gençlik Programı başvuru şartları neler?

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İŞKUR Gençlik Programı'nın detaylarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Işıkhan, İŞKUR Gençlik Programı'na başvuruların 1 hafta sonra başlayacağını bildirdi. Buna göre, İŞKUR Gençlik Programı başvurularının önümüzdeki 10-14 Şubat tarihlerinde başlaması bekleniyor.

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) Kuruma kayıtlı olmak,

c) 18 yaşını tamamlamış olmak,

ç) Yaşlılık veya malullük aylığı almamak,

d) Program talep tarihinden önceki bir yıl içerisinde ve programın fiilen başlayacağı tarihe kadar yüklenicinin veya bağlı, ilgili, ilişkili ve yan kuruluşlarının çalışanı olmamak,

e) Başvuru tarihinden önceki son bir aylık sürede 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi kapsamında sigortalı olarak bildirilmemiş olmak veya sigortalı sayılmamak,

f) Başvuru tarihi itibarıyla 5510 sayılı Kanunun 5 inci maddesi kapsamında sigortalı olarak bildirilmemiş olmak veya sigortalı sayılmamak,

g) Hane gelir şartını sağlamak,

ğ) Kurum tarafından sunulan aktif işgücü veya işsizlik sigortası programlarının yararlanıcısı olmamak,

h) Yüklenici üniversitenin öğrencisi olmak (açık öğretim veya uzaktan öğretim öğrencisi olmamak kaydını dondurmuş ve/veya pasif durumda olmamak)