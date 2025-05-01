Islak kek level atlayacak: Bu yöntemle her yeri ıslanıyor...

Yağmur Uçar

Islak keki kim sevmez ki...

Brownie tadında bir ıslak kek yapmak, birkaç püf noktayı uygulamaktan geçiyor.

Özellikle kekin her yerinin eşit ıslanması önemli. Bu sebeple de sosunu rastgele değil de, dikkatlice dökmek gerekiyor.

İşte kusursuz bir ıslak kek yapmak için bilmeniz gerekenler...

ISLAK KEK İPUÇLARI

Keki fırından çıkardıktan hemen sonra sosu dökün; kek sıcakken gözeneklerden daha kolay içeri işler.

Kekin üzerine çatalla veya kürdanla her yerine eşit olacak şekilde delikler açın.

Sosu ılık ya da sıcak şekilde dökün; çok kaynar olursa kekin üstü sertleşebilir.

Keki çok kalın yapmamaya özen gösterin; orta kalınlıkta bir kek sosu daha iyi emer.

Sosu döktükten sonra keki birkaç saat, mümkünse bir gece buzdolabında bekletin.

Sosu tek seferde değil, azar azar ve kat kat dökün; bu sayede her yere eşit dağılır.