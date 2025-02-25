Islak mendile para saçmayın; Bu yöntemle evde rulo rulo yapın...

Yağmur Uçar

Islak mendiller, genellikle pratiklikleri nedeniyle oldukça yaygın kullanılan ürünlerdir.

Özellikle temizlik ve hijyen ihtiyaçlarında, özellikle dışarıda, bebek bakımı, cilt temizliği gibi durumlarda oldukça kullanışlıdır.

Ancak, ev yapımı ıslak mendillerin kimyasal içeriklerden kaçınılmış ve daha doğal bir çözüm sunduğu için tercih edilmesi de artmaktadır.

Hem maddi olarak hem de ekolojik anlamda "ev yapımı ıslak mendil" tercih edebilirsiniz.

Birkaç malzeme ile dilediğiniz kadar yapın, daha ekonomik ve pratik kullanın.

İşte evde ıslak mendil yapmanın ipuçları...

EV YAPIMI ISLAK MENDİL

Evde ıslak mendil yapmak için aşağıdaki tarife göz atabilirsiniz:

Malzemeler:

1 paket kağıt havlu (çok katlı olmalı)

1 su bardağı su

1 yemek kaşığı bebek yağı (ya da zeytinyağı)

1 yemek kaşığı sabun (bebe şampuanı veya herhangi bir yumuşak sabun olabilir)

1 çay kaşığı aloe vera jeli (isteğe bağlı, cilt için nemlendirici etki sağlar)

10-15 damla esansiyel yağ (lavanta, çay ağacı yağı gibi isteğe bağlı, hoş bir koku verir)

Yapılışı:

Kağıt havluyu düzgünce açın ve ortadan ikiye keserek iki parça yapın. Bu parçaları daha sonra kullanacağız.

Bir kaba suyu, bebek yağını, sabunu ve isteğe bağlı olarak aloe vera jelini ve esansiyel yağı ekleyin. Karıştırarak iyice harmanlayın.

Karışımı kağıt havlunun üzerine dökün ve havluyu iyice nemlendirin.

Nemli kağıt havlularınızı bir kutuya yerleştirin. Kutu, ıslak mendilleri saklamak için uygun olmalıdır.

Kapağını kapatın ve karışımın havlunun tamamını iyice emdiğinden emin olun.