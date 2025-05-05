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Ispanağa iki avuç ekleyin, besin değerini katlayın...

Ispanağa iki avuç ekleyin, besin değerini katlayın... ağlıklı beslenmenin vazgeçilmezlerinden biri olan ıspanak, içerdiği demir, folik asit ve vitaminlerle kış aylarında sofraların yıldızı olmaya devam ediyor. Ancak uzmanlara göre, ıspanak yemeğini çok daha besleyici ve şifalı hale getirmenin oldukça basit bir yolu var.