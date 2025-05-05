Ispanağa iki avuç ekleyin, besin değerini katlayın...

Mevsim geçişleriyle birlikte bir ısınıp bir soğuyan havalar, hastalıkları da beraberinde getiriyor.
Özellikle bahar aylarında birçok kişi grip, nezle ya da halsizlik gibi şikayetlerle boğuşurken, uzmanlar bağışıklık sistemini güçlendirmenin en etkili yolunun doğru beslenmeden geçtiğini söylüyor.
Tam da bu noktada devreye mutfakların gizli kahramanları olan ev hanımları giriyor.
Aile bireylerini hastalıklardan korumak isteyen hanımlar, yıllardır sofralardan eksik etmedikleri şifa dolu tariflere yöneliyor. Bunların başında ise ıspanak yemeği geliyor.
Ev hanımlarının yıllardır kullandığı bu tarifle ıspanağın besin değerleri ikiye katlanıyor.
MALZEMELER
- 1 kilo ıspanak
- 350 gram orta yağlı dana kıyma
- Yarım çay bardağı pirinç
- 1 tatlı kaşığı salça
- 1 adet kuru soğan
- 1 çay kaşığı tatlı toz kırmızı biber
- Karabiber
- Tuz
Öncelikle yemeklik doğranmış soğanlar, 4 yemek kaşığı sıvı yağda hafif pembeleşene kadar kavurun. Ardından kıyma ekleyin ve sabırla suyunu salıp çekmesini bekleyin. Ardından baharatları ekleyin.
1 tatlı kaşığı salça ilave edip kavurmaya devam edin.
Ardından yıkanan ıspanakları ve pirinci ekleyin. Üzerine 1 çay bardağı sıcak su dökün ve kısık ateşte 30 dakika boyunca pişirin.
Ispanak piştikten sonra yoğurtla birlikte servis edebilirsiniz. Afiyet olsun!