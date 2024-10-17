Ispanağı sıcak suyla değil bu yöntemle yıkayın, kumlardan nasıl arınıyor görün...

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Ispanak, besin değeri açısından oldukça zengin bir sebzedir ve özellikle demir içeriğiyle öne çıkan besinler arasında olduğundan kış aylarında fazlasıyla tüketilir.

Ancak ıspanak, toprakta yetişen bir bitki olduğu için yaprakları bol miktarda kum ve toprak kalıntısı içerebilir. Bu da ıspanağı temizlemeyi zor ve zahmetli hale getirir.

Her ne kadar zor ve zahmetli olsa da birkaç pratik tüyo sayesinde ıspanak temizleme işlemi çok daha kolay hale gelebilir. Uygulayacağınız bu yöntem sayesinden hem sudan hem de zamandan tasarruf edebileceksiniz.

SICAK SUYLA YIKANMAMALI!

Birçok kişinin ıspanak yıkarken yaptığı hataların başında sıcak suda yıkamaları gelir. Ispanakları kolay yoldan temizlemek için meğer ihtiyacınız soğuk sudan geçiyormuş.

Ispanakları geniş bir kaseye koyun ve soğuk su ekleyin ve kabın içine bir miktar beyaz sirke ekleyin. Yaprakları suda nazikçe ovalayarak üzerlerindeki toprak ve kalıntıları temizleyin.

İdeal olarak ıspanağı 1-2 kez 5 dakika boyunca suda bekletmek, kir ve mikropların büyük bir kısmını temizler. Eğer yapraklarda hala toprak kalıntısı görüyorsanız, işlemi tekrarlayın.

Bu yöntemde önemli olan, suyu her defasında boşaltmadan önce yaprakları sudan çıkarmanızdır. Kirli suyun dibe çöktüğünü göz önünde bulundurursak, yaprakları dipten almak yerine üstten almak kalıntıların tekrar yapraklara bulaşmasını önler.