İşsizlik maaşı Kurban Bayramı öncesi yatacak mı? Haziran 2025 ödemeleri...

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Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, maaş ödemeleri de vatandaşların gündeminde yer alıyor.

Bu sene 6-9 Haziran arasında idrak edilecek olan bayram için hazırlıklar başladı.

Merak edilen bir konu ise "işsizlik maaşı" oldu.

İşsizlik ödeneğinden faydalananlar, bayram öncesi ödeme alıp alamayacaklarını araştırmaya koyuldu.

Gözler ise İŞKUR'a ve bakanlığa çevrildi.

Peki; işsizlik maaşları erken yatacak mı? Bayramdan önce yatar mı? İşte detaylar...

İŞSİZLİK MAAŞI HAZİRAN 2025

İşsizlik ödenekleri normal şartlarda her ayın 5'inde yatıyor.

Ödemeler geçtiğimiz Ramazan Bayramı'nda bayramdan önce hesaplara geçmişti.

Kurban Bayramı için de aynı uygulamanın yapılması bekleniyor ancak henüz bir açıklama bulunmuyor.