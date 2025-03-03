İstanbul, Bursa, İzmir, Adana... Tarih verildi: Yeni dalga geliyor

Haber Merkezi

Mart ayıyla birlikte hava sıcaklıklarında dalgalanmalar yaşanırken, meteorolojiden sevindiren bir haber geldi.

İstanbul, Bursa, İzmir ve Adana başta olmak üzere birçok şehirde hafta ortasından itibaren yeni bir ılık hava dalgası etkili olacak.

Uzmanlar, sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkacağını belirterek, özellikle Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerinde bahar havasının hissedileceğini söylüyor.

28 DERECE'YE ÇIKACAK

Meteoroloji kaynaklarından Hava Forum, Cuma günü için Adana, Antalya, İzmir, Bursa, İstanbul ve Gaziantep'te hava sıcaklıkların yükseleceğini duyurdu.

X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Onu soranlar çok vardı. Kendisi minik bir Türkiye tatili için geliyor. Yurdumuz hafta ortasından sonra minik ılık bir Afrikamsı hava dalgasının etkisine girecek.

"Cuma günü Adana 28°, Antalya 26°, İzmir 23°, Bursa 23° İstanbul 19°, Gaziantep 23° derecelere ulaşacak!"