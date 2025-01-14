İstanbul için 24 Ocak tarihi verildi; Kimse beklemesin

Haber Merkezi

Meteoroloji uzmanlarının son açıklamalarına göre, İstanbul'da 24 Ocak'ta kar yağışı bekleyenler hayal kırıklığına uğrayacak.

Soğuk hava dalgasının etkisi sınırlı kalırken, şehirde kar yağışı yerine yağmur ve bulutlu bir hava etkili oluyor.

Meteoroloji uzmanları, kar yağışını özlemle bekleyen İstanbullular için üzücü haberi sosyal medyadan duyurdu.

24 OCAK'A KADAR KAR YOK

Hava Forum, X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

“Dön ne olur. Zor durumdayız... İstanbul'da 24 Ocak'a kadar kar beklenmiyor...”