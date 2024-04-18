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İstanbul için kara haber şimdi geldi! Dikkat edin, piyango size vurabilir

İstanbul için kara haber şimdi geldi! Dikkat edin, piyango size vurabilir İstanbul ve çevre illerde yaşayan vatandaşlar için son dakika uyarısı geldi. Özellikle sabah saatlerinde canını seven dışarı bile çıkmasın. Piyango size vurabilir.