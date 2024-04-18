İstanbul için kara haber şimdi geldi! Dikkat edin, piyango size vurabilir

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İstanbul ve çevre illerinde yaşayan vatandaşlar için yarın dikkatli olma zamanı!
Özellikle sabah saatlerinde canını sevenlerin dışarıya adımını atmadan bir kez daha düşünmeleri gerekiyor.
Meteoroloji uzmanları “piyango vurabilir” diyerek uyarıda bulundu.
O saatlere dikkat edin
Meteoroloji kaynağı Hava Forum, X hesabından yaptığı uyarıda şu ifadeleri kullandı:
"İstanbullular dikkat! Sabah 06:00-09:30 arası yerel olarak mini elektrik fırtınası ve sağanak yağmur geçişleri bekleniyor. Sabah işe giderken yanınızda mini şemsiye bulundurmanızda fayda var. Piyango bulunduğunuz ilçeye vurabilir... Hava da Balkan desteği ile serinleyecek..."