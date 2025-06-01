İstanbul trafiğine nefes aldıracak: Akıllı yol dönemi başlıyor

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türk Parlamenterler Birliği İstanbul Şubesi tarafından düzenlenen "Uluslararası Koridorlar ve Türkiye Konferansı"nda Türkiye’nin ulaşım ve altyapı vizyonunu gözler önüne serdi.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, özellikle Orta Koridor ve Zengezur projeleri dikkat çekti.

Uraloğlu, Zengezur Koridoru'nun Türkiye için stratejik önem taşıyan Orta Koridor'u destekleyeceğini belirterek, bu kapsamda Dilucu-Kars demiryolu hattı ihalesinin tamamlandığını duyurdu.

Ayrıca Türkiye’nin, Avrupa'nın üç önemli denizini kapsayan 3 Deniz Girişimi’ne stratejik ortak olarak katılım sağladığını ve bu işbirliğinin Kapıkule’den başlayarak kara yoluyla yük taşımacılığına ivme kazandıracağını söyledi.

KARAYOLUNDA HEDEF 8.600 KİLOMETRE

Son 23 yılda karayolu ulaşımında devrim niteliğinde adımlar atıldığını vurgulayan Uraloğlu, Türkiye’deki otoyol ağının 3.796 kilometreden 8.600 kilometreye çıkacağını açıkladı.

İstanbul, Ankara, Çanakkale, Alanya, Mersin ve Hatay’da devam eden büyük otoyol projeleriyle Türkiye'nin en yoğun güzergahlarının neredeyse tamamının tamamlandığını belirtti.

Marmara Otoyol Ringi’nin özellikle olası bir İstanbul depremine karşı kritik bir ulaşım alternatifi sunacağını vurgulayan Uraloğlu, İstanbul’dan Akyazı üzerinden Nallıhan ve oradan Ankara’ya uzanacak yeni bir otoyol planlandığını da duyurdu.

İSTANBUL-ANKARA 80 DAKİKA

Bakan Uraloğlu, demiryolu alanında da büyük hedefler koyduklarını belirterek, 2028 yılına kadar Türkiye'nin demiryolu ağının 17.500 kilometreye ulaşacağını söyledi.

En dikkat çekici projelerden biri ise Ankara-İstanbul arasında planlanan “süper hızlı tren” oldu. Saatte 350 kilometre hıza ulaşması planlanan bu tren, iki şehir arasındaki yolculuğu sadece 80 dakikaya indirecek.

SÜRÜCÜLERE MÜJDE: AKILLI YOLLAR GELİYOR

Bakan Uraloğlu, dijital ulaşım çözümleri kapsamında ilk etapta İstanbul Hasdal ile Havalimanı arasındaki 30 kilometrelik güzergahın “akıllı yol” sistemleriyle donatılacağını açıkladı.

Yol üzerinde trafik, hava durumu, kaza ve buzlanma gibi bilgilendirmeler yapılacak. Antalya’da da bir deneme kesimi ile başlayan bu teknoloji, başarılı olması durumunda ülke genelinde yaygınlaştırılacak.

Kaynak: AA