İstanbul ve Ankara’ya kara haber geldi: 10-12 gün daha unutun

Haber Merkezi

Kar bekleyen İstanbul ve Ankaralılara kötü haber geldi.

Meteoroloji kaynaklarından alınan bilgiye göre, iki büyük şehirde kar yağışı bir süre daha gözükmüyor.

Uzun süredir soğuk havaların etkisiyle kar beklentisi içinde olan vatandaşlar, bu sefer de beklentilerini ertelemek zorunda kalacak.

10-12 GÜN DAHA KAR YOK

Hava Forum, İstanbul'da ve Ankara'da uzun süre daha kar yağışının beklenmediğini açıkladı.

İstanbul'da 10-12 gün daha kar yağışı beklenmiyor. Ankaralılar ise 8-9 gün daha kara hasret kalacak.