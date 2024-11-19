İstanbul'a 2 kez vuracak; Biri perşembe, biri cumartesi! Zangır zangır titretecek...

Yağmur Dinç

Meteorolojiyi takip edenler, İstanbul için endişelendi.

Milyonlarca vatandaşların yaşadığı Megakent için adeta alarm verildi.

İstanbul'da etkili olması beklenen hava olayları, iki dalga halinde yaşanacak.

İlki için perşembe, ikincisi için ise cumartesi günü işaret edildi.

ETKİLİ OLACAK

Hava Forum'a göre; Bu iki dalgada megakent İstanbul'da gök gürültüsü, ani sağanak yağmur geçişi, lodos fırtınası gibi hava olayları gözlemlenecek.

Yapılan paylaşımda, "İstanbul'a 2 dalga geliyor. Birinci dalga perşembe, ikinci dalga cumartesi. Bu iki dalgada megakent İstanbul'da gök gürültüsü, ani sağanak yağmur geçişi, lodos fırtınası gibi hava olayları bekliyoruz. Camlar gök gürültüsü ve fırtınadan zangır zangır ses çıkarabilir. Takipteyiz." denildi.