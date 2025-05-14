İstanbul’a kuvvetli geliyor… Tarih verildi: Hazır olun

Haber Merkezi

Meteoroloji uzmanlarından İstanbul için kritik bir uyarı geldi.

Önümüzdeki günlerde şehir genelinde kuvvetli yağış ve ani hava değişimi bekleniyor.

Yapılan açıklamalara göre hafta sonu gök gürültülü sağanak yağışlar etkisini artıracak.

YAĞIŞLAR GELİYOR

Meteoroloji kaynağı Hava Forum, İstanbul'da hafta sonu sağanak yağmurun geleceğini duyurdu.

Cumartesi günü gök gürültüsüyle yağışların başlayacağını belirten Hava Forum, paylaşımında şu sözleri kullandı:

"İstanbul'da cumartesi günü gök gürültülü sağanak yağmur bekliyoruz. Bu yağışın bir kısmı pazara da sarkabilir. Yani özetle bu hafta sonu yağmur var."