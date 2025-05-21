İstanbul'da 4.2 büyüklüğünde deprem! Naci Görür'den kritik açıklama...

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AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgilere göre İstanbul'da dün gece saat 23.36'da bir deprem meydana geldi.

AFAD'ın açıkladığı verilere göre İstanbul açıklarında 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.2 olarak açıkladı.

Yaşanan depremin ardından Prof. Dr. Naci Görür yaptığı açıklama ile sosyal medyada gündeme geldi.

Prof. Dr. Naci Görür sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım ile yine tüm dikkatleri üzerine çekti.

Naci Görür yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"Silivri- Büyükçekmece arasında 4,2 deprem oldu. Bu deprem kırılması muhtemel Kumburgaz Fayı üzerinde . 23 Nisan'dan beri bu fayda küçük stres alanı değişimleri devam ediyor. Geçmiş olsun."