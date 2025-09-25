İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde kaç? İSKİ baraj doluluk oranları 25 Eylül 2025 İstanbul'da bulunan barajların doluluk oranları vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. İşte, 25 Eylül 2025 Perşembe günü itibariyle İstanbul'da bulunan barajların doluluk oranları..