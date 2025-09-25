Abone ol: Google News

İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde kaç? İSKİ baraj doluluk oranları 25 Eylül 2025

İstanbul'da bulunan barajların doluluk oranları vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. İşte, 25 Eylül 2025 Perşembe günü itibariyle İstanbul'da bulunan barajların doluluk oranları..

Yayınlama Tarihi: 25.09.2025 10:36
İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde kaç? İSKİ baraj doluluk oranları 25 Eylül 2025

İstanbul'da bulunan barajların doluluk oranları vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.

İSKİ resmi internet sitesi üzerinden barajların doluluk oranlarını güncel olarak paylaşmaya devam ediyor.

25 Eylül 2025 Perşembe günü itibariyle İstanbul'da bulunan barajların doluluk seviyesi gündeme geldi.

Vatandaşlar arama motorlarında "İstanbul'daki barajların yüzde kaç dolu?" sorusuna yanıt aramaya başladı.

İstanbul'da bulunan tüm barajlardaki su miktarının bugün itibariyle % 30.71 olduğu açıklandı.

İstanbul baraj doluluk oranları

25 Eylül 2025 Perşembe günü itibariyle İstanbul'da bulunan barajların doluluk oranları şu şekilde; 

- Elmalı : % 51.77

- Darlık : % 44.76

- Terkos : % 36.98

- Büyükçekmece : % 34.21

- Sazlıdere : % 32.13

- Ömerli : % 22.74

- Istrancalar : % 20.67

- Pabuçdere : % 18.89

- Alibey : % 18.08

- Kazandere : 2.71

