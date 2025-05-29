İstanbul'da büyük elektrik kesintisi: 29 Mayıs 2025 BEDAŞ elektrik kesinti listesi...
Haber Merkezi

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş, (BEDAŞ) İstanbul'da 29 Mayıs Perşembe günü elektrik kesintileri uygulanacak ilçe ve sokakları açıkladı.

BEDAŞ, şehirde yaşanacak elektrik kesintilerini internet sitesi üzerinden duyuruyor.

İstanbul'da yaşayan vatandaşlar elektrik kesintilerini önceden öğrenerek mağduriyet yaşamamak istiyor.

Peki, İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak? İşte, 29 Mayıs Perşembe günü İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak bölgeler...

İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak bölgeler

Aşağıdaki sayfayı ziyaret ederek kesintiler hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz..

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

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Hüseyin Topuz
Seo Editor