İstanbul'da büyük elektrik kesintisi: 3 Haziran 2025 BEDAŞ elektrik kesinti listesi...

Haber Merkezi
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş, (BEDAŞ) İstanbul'da 3 Haziran 2025 Salı günü elektrik kesintileri uygulanacak ilçe ve sokakları açıkladı.
BEDAŞ, şehirde yaşanacak elektrik kesintilerini internet sitesi üzerinden vatandaşlarla paylaşıyor.
İstanbul'da yaşayan vatandaşlar elektrik kesintilerini önceden öğrenerek mağduriyet yaşamamak istiyor.
Peki, İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak? İşte 3 Haziran 2025 Salı günü İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...
İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler
Aşağıdaki sayfayı ziyaret ederek kesintiler hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz..