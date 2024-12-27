İstanbul'da Çöp Atma Yasağı! Kurala Uymayana İşlem Başlatılacak

Haber Merkezi

Sultangazi Belediyesi, çevre temizliği konusundaki hassasiyetini artırarak çöp atma yasağını genişletme kararı aldı.

Daha önce üç mahallede bina önleri, kaldırımlar ve boş arsalara çöp atılması yasaklanmıştı.

Belediye, vatandaşlardan gelen olumlu geri bildirimler ve çevre düzeninin korunması amacıyla bu yasağı ilçe genelinde yaygınlaştırmayı planlıyor.

3 MAHALLEYE DAHA YASAK GELDİ

Sultangazi Belediyesi’nin çevre temizliğine yönelik hayata geçirdiği çöp bırakma yasağı, Cumhuriyet, Eski Habipler ve Malkoçoğlu Mahallesi’nin ardından üç yeni mahallede daha uygulanmaya başlandı.

Artık Sultançiftliği, Merkez Habipler ve Yayla Mahallesi’nde de çöp bırakma yasağı getirildi. Belediye, yasağa uymayan vatandaşlara yönelik cezai işlemlerin uygulanacağını duyurdu.