İstanbul'da hangi gişeler kaldırılacak? HGS gidiyor, SGS geliyor... İstanbul trafiği her geçen gün artarken, çözüm arayışları da devam ediyor. Son olarak, gişelerin kaldırılması gündeme geldi. Peki, İstanbul'da gişeler kaldırılacak mı? Hangi gişeler iptal olacak? İşte detaylar...

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16 milyon nüfusun bulunduğu İstanbul'da trafik çoğu zaman durma noktasına geliyor.

İstanbul trafiğine ilişkin çözüm yolları aranıyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul'da trafiği rahatlatmak için önemli bir adım atıldığını açıkladı.

Uraloğlu, İstanbul'daki tüm bağlantı gişelerinin kaldırılacağını duyurdu.

Uraloğlu, "İstanbul'da trafik akışını rahatlatmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda, Serbest Geçiş Sistemi'ni İstanbul'da devreye aldık." dedi.

Serbest Geçiş Sistemi ile gişelerde oluşan trafik yoğunluğunun önüne geçilecek.

Gişe şerit seçme zorunluluğu ve hız düşümü nedeniyle oluşan trafik akış düzensizliği de ortadan kalkacak. Böylece, İstanbul'da trafik akışı daha hızlı ve güvenli hale gelecek.

Peki, İstanbul'da hangi gişeler kaldırılacak? İşte ayrıntılar...

Kaldırılan gişeler 2024

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da Samandıra, Avcılar, Ispartakule, Hadımköy gibi yol kesimlerindeki gişe adalarını ve kanopileri kaldıracak.

Bakan Uraloğlu, "İstanbul'da trafik akışını rahatlatmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda, Serbest Geçiş Sistemi'ni İstanbul'da devreye aldık. Samandıra, Avcılar, Ispartakule, Hadımköy gibi yol kesimlerindeki gişe adalarını ve kanopileri kaldırarak, vatandaşlarımızın hızlı ve güvenli geçişini sağlayacağız" dedi.