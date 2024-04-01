İstanbul'da hangi parti kaç belediye kazandı? 31 Mart 2024 İstanbul yerel seçim sonuçları 31 Mart 2024 İstanbul yerel seçim sonuçları merak uyandırdı. Peki, İstanbul'da hangi parti kaç belediye kazandı? İşte yanıtı...

ensonhaber.com

Türkiye 31 Mart Pazar günü sandığa giderek yerel seçimler için oy verdi.

Oy sayma işlemlerinde sona gelinirken vatandaşlar il il seçim sonuçları araştırmaya başladı.

Seçim sonuçları en çok merak edilen illerin başında yer alan İstanbul'da hangi partinin kaç belediye kazandığı merak uyandırdı.

Resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul'da partilerin kazandıkları belediye sayılarını sizler için derledik.

İşte İstanbul seçim sonuçları;

Toplam 39 belediyenin yer aldığı İstanbul'da CHP ve AK Parti'nin kazandığı belediye sayısı belli oldu. İşte o sonuçlar;

CHP: 26 belediye

AK Parti: 13 belediye