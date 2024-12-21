İstanbul’da nakit para dönemi bitiyor: 1 Ocak’tan itibaren geçerli olacak

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı BELTUR, dijital dönüşüm sürecinin bir parçası olarak 1 Ocak 2025'ten itibaren yalnızca kartla ödeme kabul edeceğini açıkladı.

Bu karar, hijyen standartlarını artırmak ve işlem hızını iyileştirmek amacıyla alındı. Nakit ödeme dönemi sona ererken, tüm BELTUR şubelerinde sadece kartlı ödeme yöntemi geçerli olacak.

BELTUR Genel Müdürü Cenk Akın, yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

“Dijital dönüşümün bir parçası olarak aldığımız bu karar, hem müşterilerimize daha pratik ve hijyenik bir hizmet sunmak hem de operasyonel verimliliğimizi artırmak için atılmış önemli bir adımdır. Beltur olarak, İstanbul halkına 40 yılı aşkın süredir kaliteli, güvenilir ve erişilebilir hizmet sunuyoruz. Restoran, kafe, burger, mini, dondurma, plaj ve konaklama tesisi gibi farklı konseptlerde toplamda 100 noktada faaliyet gösteriyoruz. Türk ve dünya mutfaklarından özenle seçilmiş lezzetler sunan restoranlarımız, misafirlerimize her ziyaretlerinde farklı bir gastronomi deneyimi yaşatıyor. Kafe ve Kafe Plus konseptlerimiz ise hem kahve keyfi hem de pratik yiyecek seçenekleriyle konforlu ve samimi bir ortam sağlıyor. Mini konseptlerimiz ise hızlı bir mola ya da yolculuk sırasında pratik çözümler arayanlar için ideal.

Beltur, misafir memnuniyetini her zaman ön planda tutarak hizmet anlayışını şekillendiriyor. Uygun fiyatlarla kaliteli hizmeti birleştirerek, İstanbul’un favori yeme-içme ve etkinlik noktalarından biri olmayı sürdürüyoruz. Şimdi bu hizmet anlayışımızı dijital çağa taşırken, misafirlerimize modern ödeme yöntemleriyle daha rahat bir deneyim sunmayı hedefliyoruz. Ayrıca, dijitalleşme süreçlerimizin çevreye duyarlı bir şekilde yürütülmesi, Beltur’un sürdürülebilirlik misyonuyla da birebir örtüşmektedir. Tüm şubelerimizle birlikte bu dönüşüme hazırız ve misafirlerimizin de bu yeni dönemi memnuniyetle karşılayacağını düşünüyoruz.”

İSTANBULKART KULLANANLARA İNDİRİM

Nakit ödemelerin sona erdiği bu süreçte, BELTUR, İstanbulkart kullanıcılarına özel bir kampanya başlatarak geçişi kolaylaştırmayı amaçlıyor.

Yeni döneme destek olmak amacıyla, 1 Ocak’tan itibaren İstanbulkart ile yapılan ödemelerde %10 nakit iade fırsatı sunulacak.

Bu kampanya, hem tasarruf sağlamak isteyen hem de dijital ödeme sistemlerine hızlı bir şekilde adapte olmak isteyen kullanıcılar için büyük bir avantaj oluşturuyor.

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