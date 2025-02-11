İstanbul'da okullar tatil mi? 11 Şubat son dakika kar tatili...

Yağmur Uçar

Meteoroloji'nin günlerdir uyardığı kar yağışı başladı.

İstanbul'u etkisi altına alan kar, okulların tatil ilan edilmesine de yol açtı.

Megakent'te kar nedeniyle sürücüler yollarda kalırken, yüksel kesimler daha çok etkilendi.

Yapılan son dakika açıklaması ile "okullar tatil ilan edildi mi" sorusu gündeme oturdu.

İstanbul'da 2 ilçede tatil kararı alındı.

Peki; 11 Şubat okullar tatil mi, hangi ilçede? İşte yanıtı...

11 ŞUBAT OKULLARDA KAR TATİLİ

İstanbul Kaymakamlığı kararıyla; Sultangazi, Beykoz, Arnavutköy, Başakşehir, Avcılar ve Esenyurt'ta okulların tatil edildiği açıklandı.

İstanbul Valiliği kent genelinde eğitime ara verilmesinin söz konusu olmadığını aktardı.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklama şöyle:

İstanbul’un kuzey ilçelerinde etkili olan kar yağışı, şehrin güneyinde ve merkez ilçelerinde etkili olmamaktadır. Bu nedenle şehir genelinde eğitime ara verilmesi söz konusu değildir.

Kar yağışının etkili olduğu ilçelerimizdeki okullarda eğitime ara verilmesine ilişkin, İlçe Umumu Hıfsa Kurulları yetkilendirilmiştir. Bu kapsamda Başakşehir, Esenyurt, Beykoz, Avcılar, Sultangazi ve Arnavutköy ilçelerimizde İlçe Umumu Hıfsa Kurulu kararıyla eğitime bir gün süreyle (11.02.2025 Salı Günü) ara verilmiştir.