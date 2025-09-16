İstanbul’da TEKNOFEST rüzgarı! TEKNOFEST 2025 İstanbul ne zaman başlıyor?

Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali Teknofest'in 2025 yılında ne zaman yapılacağı son günlerde gündemde yer alıyor.

Geçtiğimiz yıllarda İstanbul, Ankara, İzmir, Adana ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde gerçekleştirilen Teknofest 2025 için geri sayım başladı.

Dünya’nın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali Teknofest ile teknolojinin kalbi yeniden İstanbul’da atacak.

İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek festival, yarışmalardan hava gösterilerine kadar birçok etkinliğe ev sahipliği yapacak.

Peki, Teknofest 2025 İstanbul ne zaman yapılacak? İşte merak edilenler...

Teknofest 2025 ne zaman yapılacak?

Teknofest 2025 İstanbul, 17-21 Eylül 2025 tarihleri arasında İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek.