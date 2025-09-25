İstanbul'da uzun süreli elektrik kesintisi: 25 Eylül Perşembe BEDAŞ elektrik kesinti listesi...

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş, (BEDAŞ) İstanbul'da 25 Eylül Perşembe günü elektrik kesintileri uygulanacak ilçe ve sokakları açıkladı.
BEDAŞ, şehirde yaşanacak elektrik kesintilerini internet sitesi üzerinden duyurarak vatandaşları bilgilendiriyor.
İstanbul'da yaşayan vatandaşlar elektrik kesintilerini önceden öğrenerek mağduriyet yaşamamak istiyor.
Peki, İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak? İşte, 25 Eylül 2025 Perşembe günü İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak bölgeler...
İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak bölgeler
Aşağıdaki sayfayı ziyaret ederek kesintiler hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz.