İstanbul'da yarın (13 Şubat) okullar tatil mi? Kar tatili uzatıldı mı?

Yağmur Uçar

İstanbul başta olmak üzere birçok il için Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AFAD'tan sık sık uyarı geliyor.

Kar ve fırtınanın hakim olması beklenen şehirlerde sarı ve turuncu kod ilan ediliyor.

İstanbul'da bugün kar tatili ilan edilmesi sebebiyle öğrenciler eğitime ara verdi.

İstanbul'da etkili olan yoğun kar yağışı sonrası salı günü Küçükçekmece, Beykoz, Arnavutköy, Esenyurt, Avcılar, Sultangazi, Beylikdüzü, Büyükçekmece ve Başakşehir'de eğitime bir gün ara verildi.

Aynı karar yarın için de geçerli olacak mı sorusu gündeme geldi.

Peki; yarın okullar tatil mi? 13 Şubat 2025 Perşembe kar tatili mi? İşte bilgiler...

YARIN (13 ŞUBAT) OKULLAR TATİL Mİ

İstanbul Valiliği 13 Şubat ile ilgili resmi bir tatil açıklaması yapmadı. Herhangi bir tatil kararı söz konusu olduğunda haberimizde yer alacaktır.