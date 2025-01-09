İstanbul'daki barajların yüzde kaç dolu? 9 Ocak 2025 İSKİ baraj doluluk oranları...

Hüseyin Topuz

İstanbul'da bulunan barajlardaki doluluk oranları vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

İSKİ resmi internet sitesi üzerinden barajların doluluk oranlarını günlük olarak paylaşmaya devam ediyor.

9 Ocak 2025 Perşembe günü itibariyle İstanbul'da bulunan barajların doluluk seviyesi gündeme geldi.

Vatandaşlar arama motorlarında "İstanbul'daki barajların yüzde kaç dolu?" sorusuna yanıt aramaya başladı.

İstanbul'da bulunan tüm barajlardaki su miktarının bugün itibariyle % 41.75 olduğu açıklandı.

Barajların doluluk oranları

9 Ocak 2025 Perşembe günü itibariyle İstanbul'da bulunan barajların doluluk oranları şu şekilde;

- Elmalı : % 82.89

- Istrancalar : % 68.93

- Kazandere : % 66.86

- Ömerli : % 45.45

- Terkos : % 43.82

- Pabuçdere : % 41.03

- Büyükçekmece : % 37.84

- Darlık : % 37.5

- Sazlıdere : % 35.39

- Alibeyköy : % 25.25