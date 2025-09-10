İstanbul'daki barajların yüzde kaçı dolu? 10 Eylül Çarşamba İSKİ baraj doluluk oranları...

İstanbul'da bulunan barajlardaki doluluk oranları vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

İSKİ resmi internet sitesi üzerinden barajların doluluk oranlarını günlük olarak paylaşmaya devam ediyor.

10 Eylül Çarşamba günü itibariyle İstanbul'da bulunan barajların doluluk seviyesi yeniden gündeme geldi.

Vatandaşlar arama motorlarında "İstanbul'daki barajların yüzde kaçı dolu?" şeklindeki sorularına yanıt aramaya başladı.

İstanbul'da bulunan tüm barajlardaki su miktarının bugün itibariyle % 36.55 olduğu açıklandı.

Barajların doluluk oranları

10 Eylül 2025 Çarşamba günü itibariyle İstanbul'da bulunan barajların doluluk oranları şu şekilde;

- Elmalı : % 57.81

- Darlık : % 50.05

- Terkos : % 42.61

- Büyükçekmece : % 39.29

- Sazlıdere : % 36.11

- Ömerli : % 31.05

- Pabuçdere : % 27.06



- Alibeyköy : % 22.26

- Istrancalar : % 21.05

- Kazandere : % 13.47