İstanbullular hazır olun! Bereket geliyor: İşte beklenen saat…

Yazın kavurucu sıcaklarıyla bunalan İstanbullulara bir hava durumu uyarısı geldi.

Bugün genel olarak güneşli bir hava beklenirken, Meteoroloji uzmanları bazı ilçelerde sürpriz yağışlara karşı uyarıda bulundu.

Özellikle yağışların bu saatler aralığında etkili olması bekleniyor.

SAAT VERİLDİ

Hava Forum, İstanbul'da güneşli havanın yanı sıra bugün bazı ilçelerde yağışların etkili olacağını duyurdu.

Sabah saatlerine dikkat çeken Hava Forum, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“İstanbul'da salı günü güneşli havanın yanında 09.00-14.30 arası bir ara bazı ilçelerde yağmur geçişleri görülebilir. Genel olarak ise 28-30 derece arası güneşli hava olacak. Değerli İstanbulluların bilgisine sunar iyi günler dileriz…”