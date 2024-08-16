İstanbul’un dibindeki cennet: Bu şelalede suya giren, şifa buluyor İstanbul’a sadece 1,5 saat mesafede bulunan bu şelale, gerçekten bir şifa kaynağı olarak biliniyor. Suyu, sağlık açısından pek çok fayda sunduğu söylenen bu doğa harikası, sadece gözlerinizi değil, ruhunuzu da dinlendirecek.

Haber Merkezi

Yoğun iş temposu ve şehir hayatının karmaşası içinde insanlar, kendilerine biraz olsun nefes alacak alanlar arıyor.

Özellikle hafta sonları, İstanbul’dan kaçmak ve stres atmak için kısa kaçamaklar yapmak isteyenler için harika bir fırsat var.

Hazırlanan bu rotalar sayesinde, sadece 1,5 saatte İstanbul’dan ayrılabilir ve doğanın tadını çıkarabilirsiniz.

Bu güzellikler arasında tabiat parkları, şelaleler ve ormanlar bulunuyor, hem size hem de ailenize iyi gelecek.

Özellikle bu şelale, İstanbul’a 1,5 saat uzaklıkta ve suyuyla tam anlamıyla şifa sağlıyor.

NÜZHETİYE ŞELALESİ

İstanbul’dan sadece 1,5 saat uzaklıkta bulunan Nüshetiye Şelalesi, trekking tutkunlarının ve doğa severlerin gözdesi haline gelmiş durumda.

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde yer alan bu şelale, kamp yapmak isteyenler için mükemmel bir alan sunuyor. Hem çevresinde kamp yapabileceğiniz yerler var hem de yakınlarda bir alabalık tesisi bulunuyor.

Nüshetiye Şelalesi’nin bir diğer cazibesi ise suyunun şifalı olduğuna inanılması.

Ziyaretçiler, şelaleye uğrayıp sadece doğanın tadını çıkarmakla kalmıyor, aynı zamanda evlerine dönerken bidon bidon şelale suyu götürüyor.

Bu bölge, hem ruhunuzu dinlendirecek hem de sağlığınıza iyi gelecek bir kaçış noktası olarak öne çıkıyor.