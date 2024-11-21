İstanbul’un en karlı ilçeleri belli oldu! İşte, İstanbul’un altın ilçeleri…

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Gayrimenkul değeri, lokasyon veri analizi ve öngörüleri sunan bir platform olan Endeksa tarafından İstanbul’un en karlı ilçeleri belirlendi.

Metropolün popüler semtlerinde evlerin eski olması amortisman süresini uzatırken konut değerleri onları altın ilçeler arasında yer sahibi yapıyor.

Kira getirisi bakımından ise yatırımcıların odağı olan ilçelerde 11 ila 13 yıl arasında değişen amortisman süreleri altın ilçe olarak listeye adlarını yazdırıyor.

İSTANBUL’UN EN KARLI İLÇELERİ

Esenyurt

Amortisman süresi: 11-12 yıl

Ortalama kira: 12-13 bin TL

Yıllık kira getirisi: yüzde 8-9

Kağıthane

Amortisman süresi: 11 yıl

Ortalama kira: 21-22 bin TL

Yıllık kira getirisi: yüzde 9

Eyüpsultan

Amortisman süresi: 11, 13 yıl

Ortalama kira: 22-24 bin TL

Yıllık kira getirisi: yüzde 7-8-9

Çekmeköy

Amortisman süresi: 11 yıl

Ortalama kira: 26 bin TL

Yıllık kira getirisi: yüzde 9

Kartal

Amortisman süresi: 13 yıl

Ortalama kira: 24-31 bin TL

Yıllık kira getirisi: yüzde 8

Pendik

Amortisman süresi: 11-13 yıl

Ortalama kira: 25 bin TL

Yıllık kira getirisi: yüzde 8

Maltepe

Amortisman süresi: 11 yıl

Yıllık kira getirisi: yüzde 7-8

Kadıköy

Amortisman süresi: 11-12-13 yıl

Yıllık kira getirisi: yüzde 8-9