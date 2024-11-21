İstanbul’un en karlı ilçeleri belli oldu! İşte, İstanbul’un altın ilçeleri…

Gayrimenkul değeri, lokasyon veri analizi ve öngörüleri sunan bir platform olan Endeksa tarafından İstanbul’un en karlı ilçeleri belirlendi.
Metropolün popüler semtlerinde evlerin eski olması amortisman süresini uzatırken konut değerleri onları altın ilçeler arasında yer sahibi yapıyor.
Kira getirisi bakımından ise yatırımcıların odağı olan ilçelerde 11 ila 13 yıl arasında değişen amortisman süreleri altın ilçe olarak listeye adlarını yazdırıyor.
İSTANBUL’UN EN KARLI İLÇELERİ
Esenyurt
Amortisman süresi: 11-12 yıl
Ortalama kira: 12-13 bin TL
Yıllık kira getirisi: yüzde 8-9
Kağıthane
Amortisman süresi: 11 yıl
Ortalama kira: 21-22 bin TL
Yıllık kira getirisi: yüzde 9
Eyüpsultan
Amortisman süresi: 11, 13 yıl
Ortalama kira: 22-24 bin TL
Yıllık kira getirisi: yüzde 7-8-9
Çekmeköy
Amortisman süresi: 11 yıl
Ortalama kira: 26 bin TL
Yıllık kira getirisi: yüzde 9
Kartal
Amortisman süresi: 13 yıl
Ortalama kira: 24-31 bin TL
Yıllık kira getirisi: yüzde 8
Pendik
Amortisman süresi: 11-13 yıl
Ortalama kira: 25 bin TL
Yıllık kira getirisi: yüzde 8
Maltepe
Amortisman süresi: 11 yıl
Yıllık kira getirisi: yüzde 7-8
Kadıköy
Amortisman süresi: 11-12-13 yıl
Yıllık kira getirisi: yüzde 8-9