İstanbul’un göbeğindeki o AVM kapandı! Avrupa’nın en yükseğiydi...

2019 yılına dek Kiler Holding’in sahip olduğu İstanbul’un göbeğinde bulunan AVM kepenklerini indirdi.
Kiler Holding tarafından Halkbank’a 100 milyon dolara satılan AVM artık sadece ofis olarak kullanıma sunulacak.
Türkiye’nin ve Avrupa’nın en yüksek binasına sahip olan AVM 2021 yılında 48 milyon dolara satılmasının ardından kapatılma kararı şaşırttı.
O AVM ARTIK HİZMET VERMEYECEK
Ekonomim’de yer alan habere göre, İstanbul Kağıthane’de yer alan ve uzun yıllardır alışveriş merkezi olarak kullanılan Sapphire AVM artık ofis olarak hizmet vermeye başlayacak.
250 milyon dolarlık yatırımla inşa edilen Sapphire AVM, 261 metre yüksekliğiyle inşa edildiği dönemde Türkiye’nin ve Avrupa’nın en yüksek binası olmuştu. 2021 yılında Kiler Holding tarafından satın alınan AVM’nin ofis alanına dönüştürülme süreçleri tamamlanarak ofis kiralama alanı olarak kullanıma sunulacağı belirtildi.