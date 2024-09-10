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İstanbul’un göbeğindeki o AVM kapandı! Avrupa’nın en yükseğiydi...

İstanbul’un göbeğindeki o AVM kapandı! Avrupa’nın en yükseğiydi... İstanbul’un göbeğinde bulunan ve Türkiye ile Avrupa’nın en yüksek binasına sahip olan o AVM kepenklerini indirdi. Artık sadece ofis olarak kullanılacak o AVM’ye giden kapısından dönüyor.