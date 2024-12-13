İstanbul'un göbeğindeki türbe! Tuz götürenin dileği kabul oluyor...

Yağmur Dinç

Fatih Sultan Mehmed Han'ın Tuzcubaşısı olduğu söylenen Halid Efendi, Beşiktaş'taki türbe ile tanınıyor.

Türbenin içinde sadece merhumun ahşap sandukası bulunuyor.

Yıl boyunca önemli bir yer kabul edilerek ziyaret edilen bu türbe, Tuz Baba namıyla tanınıyor.

TUZ BABA EFSANESİ

Tuz Baba, tuz sıkıntısı çeken orduya tuz temin etmiş ve Fatihin Tuzcubaşısı olmuştur.

Fetihten sonra şimdi Tuz Baba camii'nin bulunduğu bölgeye yerleşmiş 1490 yılında camiyi yaptırmıştır. Rufai tarikatındandır. Halk arasında gösterdiği kerametler anlatılır.

Türbenin dış yüzeyinde mermer bir çıkma bulunur. Bu çıkmanın üzerine tuz paketleri bırakılır.

Gelen geçenler buradan parmaklarını banıp tuz alıp yerler. Bu gelenek haline gelmiş hatta Türk filmlerine bile konu olmuştur.