İşte Dünyanın En Küçük Okyanusu; Adını İlk Kez Duyacaksınız...

Yağmur Dinç

Arktik Okyanusu'nun dünyanın en küçük ve en sığ okyanusu olduğunu biliyor muydunuz? Yaklaşık 14 milyon kilometrekare (5,4 milyon mil kare) alanı kaplayan bu okyanus, Amerika Birleşik Devletleri'nin yaklaşık 1,5 katı büyüklüğündedir.

Arktik Okyanusu, boyutuna rağmen benzersizdir. Yılın büyük bir bölümünde deniz buzuyla kaplı kalır ve kutup ayıları ve foklar gibi çeşitli canlılar için bir yaşam alanı oluşturur.

Ortalama derinliği 1.205 metre (3.953 fit) civarında olup, en derin noktası 5.502 metredir (18.050 fit).

Grönland, Kanada, Norveç, Alaska ve Rusya'nın sınır komşusu olan Arktik Okyanusu'dur. citeturn0search0 Soğuk havası ve buzla kaplı suları onu diğer okyanuslardan ayırır.

OKYANUSLARIN EN KÜÇÜĞÜ

Arktik Okyanusu'nun alanı diğer okyanuslardan önemli ölçüde daha küçüktür ve Hint Okyanusu'nun yaklaşık altıda biri kadardır.

Okyanus kışın neredeyse tamamen deniz buzuyla kaplıdır ve iklim değişikliği nedeniyle buz kapsamında önemli bir düşüş yaşanmaktadır.

Arktik Okyanusu, kutup ayıları, morslar ve çeşitli balinalar ve balıklar gibi türler de dahil olmak üzere çeşitli deniz yaşamına ev sahipliği yapar.