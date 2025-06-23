İşte Sivrisineklerin En Isırgan Oldukları Saatler

Yaz mevsimiyle birlikte sivrisinekler, hem evlerde hem de açık alanlarda yaşam kalitesini olumsuz etkileyen bir sorun haline geliyor.

Sivrisinek ısırıkları yalnızca kaşıntıya sebep olmakla kalmayıp, aynı zamanda Zika, dengue ve sarı humma gibi tehlikeli hastalıkların yayılmasına da zemin hazırlayabiliyor.

Sivrisineklerden korunmak, sadece kaşıntıyı engellemekle kalmaz, aynı zamanda ciddi sağlık sorunlarının önlenmesine yardımcı olur.

Özellikle de en aktif oldukları saati bilirseniz...

BU SAATLERDE DİKKAT

Yaz aylarının başı, aynı zamanda sivrisineklerin en aktif olduğu dönem.

Akşam saatleri ve erken sabah saatlerinde, sivrisineklerin ısırma sıklığı en yüksek seviyeye çıkıyor.

Gün batımından hemen önce ve gece boyunca sivrisinekler daha aktif olurlar. Bu saatlerde genellikle hava daha serin olur ve ışık seviyesi düşer, bu da sivrisineklerin daha rahat dolaşmasına olanak tanır.

Özellikle gün doğmadan önceki saatlerde, sivrisinekler hala aktif olabilir. Bu saatlerde hava genellikle serindir ve nem oranı yüksektir, bu da onların üremesi ve hayatta kalması için uygun bir ortam sağlar.