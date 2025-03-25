İster bahçeye, ister balkona! ŞOK'a tabure, masa, sandalye geliyor; İşte fiyatları....

Yağmur Uçar

Havaların git gide güzelleşmesi ile birlikte balkon sezonu da açılıyor.

Balkon, teras, bahçe; evinizin ferah alanlarını daha güzel bir hale getirmek ise size kalıyor.

Tabure, masa, sandalye gibi ihtiyaçlarınız var ise, ŞOK'un yeni aktüel afişi tam size göre.

26 Mart - 1 Nisan tarihleri arasında geçerli olacak kampanya ile; açık alanlardaki ihtiyaçlarınızı tamamlayabilirsiniz.

Uygun fiyatlarıyla da cezbeden afiş, yayınlandı.

İşte ŞOK market balkon ve bahçe takımları...

Rattan Tabure 119 TL,

Hasır Tabure 79,95 TL,

Bahar Koltuk 199 TL,

Troya Koltuk 499 TL,

Royal Kare Masa 499 TL,

Çocuk Sandalyesi 119 TL,

Rattan Sehpa 199 TL,

Bambu Koltuk 399 TL,

Royal Yuvarlak Masa 599 TL,

100x140 cm Pvc Masa Örtüsü 75 TL,

140x140 cm Pvc Masa Örtüsü 89,95 TL,

140x140 cm Ekose Masa Örtüsü 75 TL,

Sahra Sakı Çeşitleri 9,95 TL - 59,95 T

Kemer Saksı Çeşitleri 9,95 TL - 79,95 TL

2,5 litre Kristal Saksı 34,95 TL,

5 litre Kristal Saksı 49,95 TL,

Sümbül Saksı Çeşitleri 19,95 TL - 49,95 TL,

Lale Saksı Çeşitleri 9,95 TL - 39,95 TL,

Askılı Makrome 49,95 TL,

Sümbül Balkon Saksısı 59,95 TL,

6 litre Kemer Balkon Saksısı 39,95 TL,

11 litre Kemer Balkon Saksısı 69,95 TL,

Bahçe Hortumu 299 TL,

4+1 Merdiven 749 TL,

Fısfıs Çiçek Sulama Spreyi 24,95 TL,

500 ml Sıvı Bitki Besini 34,95 TL,

Sümbül Sulama Kabı 39,95 TL,

10 litre Çiçek Toprağı 34,95 TL,

Orkide Toprağı 34,95 TL,

Greenway Çiçek Tohumu 29,90 TL