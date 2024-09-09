İster ekmeğe, ister yemeğe! Tarım Kredi'de inanılmaz tereyağı indirimi: İşte 1 kg fiyatı... Tarım Kredi Market, tereyağı fiyatlarında yaptığı indirimle dikkat çekti. Tarsüt 1000 gram tereyağı, 269,90 TL'den satışa sunulacak.

Yağmur Dinç

Ev ekonomisini bilenler, market market fiyat karşılaştırması yaparak alışveriş yapıyor.

Özellikle yağ gibi kıymetli ve en sık kullanılan ürünlerde son dönemde yaşanan fiyat artışları, en uygun fiyatı takip etmeye yöneltiyor.

Bu kapsamda, vatandaşların yüzünü güldürecek bir indirim Tarım Kredi Kooperatif Marketi'nden geldi.

Eylül ayında Tarım Kredi'de geçerli olacak indirimler arasında 1 kg tereyağ da yerini aldı.

1000 gramı 269 TL'den satışa sunulan Tarsüt tereyağ, vatandaşlar tarafından kapış kapış alınıyor.

İşte Tarım Kredi Kooperatif Marketi eylül ayı indirimleri...