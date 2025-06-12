İster meyvesi, ister reçeli… Hasadı başladı: Kilosu 100 liradan satılıyor

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Muş’un Hasköy ilçesinde, tütüne alternatif olarak başlatılan çilek üretiminde ilk hasat sevinci yaşanıyor.

İlçede 13 üretici tarafından kurulan çilek bahçelerinde hasat başladı.

Tarım ve Orman İlçe Müdürü Nahit Aykut, hasada katılarak üreticilere destek verdi.

Aykut, çilek yetiştiriciliğinin ilçe ekonomisi için yeni bir nefes olduğunu belirterek, "Yılda 7-8 kez hasat yapılmakta. Dönümünde yılda 2 ton ürün alınıyor. Fiyat olarak toptancılarda kilogramı 100 liradır. Büyük marketlerin ve ilimizin çilek ihtiyacının yüzde 80'i Hasköy ilçemizden karşılanmaktadır. İlçemizin ekonomisine yılda 2 milyon lira gelir sağlanmakta." dedi.

KİLOSU 100 LİRA

AA'da yer alan habere göre Üretici Orhan Onay, hasattan memnun olduklarını belirterek, “Çok şükür, güzel verim alıyoruz. İnsanlar bahçeye gelerek kendileri topluyor. Kilosunu 100 liradan veriyoruz. Yılda 2 tona yakın ürün alıyoruz.” dedi.

Çilek yetiştiriciliğine yeni başlayan Turgut Paçal ise doğallığı ön planda tuttuklarını şu sözlerle vurguladı:

“Şu an 1 dönüm alanda çilek yetiştiriciliği yapıyoruz. Hiçbir katkı maddesi kullanmıyoruz. Sadece ilk ektiğimde hayvan gübresi kullandım. Sulamasını ve yabani ot temizlemesini yapıyoruz.”