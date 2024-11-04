İster yemeği, ister turşusu… Muş’ta hasadı başladı: Kazancı dudak uçuklatıyor

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Türkiye'nin 3. en büyük ekilebilir tarım alanı olarak bilinen Muş Ovası, bu yıl lahanada bereketli bir hasat dönemi yaşıyor.

Merkeze bağlı Bağlar Mahallesi'nde 3 bin 368 dekarlık alanda ekimi yapılan lahanaların hasadı, günün ilk ışıklarıyla birlikte başladı.

Çiftçiler, tarlalarına koşarak geçimlerini sağlamak için yoğun bir tempoyla çalışıyor.

Muş Ovası'ndan elde edilen lahana, yalnızca yerel pazarlarda değil, İstanbul, Ankara, Bursa ve İzmir gibi büyük şehirlerde de talep görüyor.

Muş lahanası, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenerek coğrafi işaret almış durumda.

Özellikle Muş corti aşı ve corti turşusu, kış aylarında sofraların vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alıyor

120 MİLYONLUK GETİRİ BEKLENİYOR

İHA’da yer alan habere göre; Lahana üretiminin şehrin önemli bir gelir kaynağı olduğunu belirten İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Gün, şu açıklamalarda bulundu:

“Muş ilimiz hem tarımsal hem de hayvansal kapasitesi yüksek olan iller arasında, bunun yanında bölgeye has olan ürünler de yetiştirmektedir. Eskiden beri beyaz lahana olarak tabir edilen kelem Muş ilimizde iyi bir yere sahiptir. Özellikle halk arasında çok teveccüh görülen bir üründür. 2023 yılında katma değeri yüksek olan ürünümüz, 3 bin 198 dekarlık alanda yetiştirilmiştir, ondan da 10 bin ton gibi bir rekolte elde edilmiştir. Bunun için de hem Muş ilimizdeki vatandaşların teveccühü hem de dış pazarlarda özellikle Adana, Diyarbakır, İstanbul, Bursa gibi yerlerde pazarlanması için de bu yıl ekimi daha fazla yapılmıştır. 2024 yılında 3 bin 368 dekarlık bir alan da ekilmiştir. 11 bin 888 ton rekolte beklenmekteyiz. Bu da ilimize 120 milyonluk katkı sağlayacağı demektir”

TANESİ 70 TL

Çiftçi Adnan Sönmez ise, lahana hasadı ile ilgili “30 yıldır çiftçilik yapıyorum. İlkbahar mevsiminde ektiğimiz lahanalarımızı 10'uncu ay itibari ile hasadına başlıyoruz. Bu yıl verim oldukça iyidir. Yaz döneminde 6 kere su verdik. Tarlada tanesini 70 TL'den satışa sunuyoruz. Çok emek veriyoruz. Bingöl, Elâzığ, Bitlis, Batman ve Şırnak gibi çevre illere lahana satışı yapıyoruz” şeklinde konuştu.