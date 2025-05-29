İster zeytinyağlı, ister etli! Şimdiden sarın, buzluğa atın...

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Kurban Bayramı, sadece bir ibadet zamanı değil; aynı zamanda paylaşmanın, dayanışmanın ve bereketin sofralara yansıdığı özel günlerdir.

Sabahın erken saatlerinde başlayan telaş, mutfakta yükselen mis gibi yemek kokularıyla birleşir.

Büyüklerin yoğurduğu hamurlar, babaların özenle doğradığı etler, çocukların heyecanla beklediği kavurmalar...

Her tabakta bir emek, her lokmada bir dua vardır.

Bayramın olmazsa olmaz bir yemeği ise yaprak sarmadır. Hazırlık telaşında sarma sarmak gözünüzde büyüyorsa, bu yöntemi deneyin.

Ne lezzeti değişecek, ne kokusu! İşte sarmaları dondurma ipucu...

ÖNCEDEN SARIN, BUZLUĞA ATIN

Bayram telaşında bu kadar uzun süre mutfakta vakit geçirmek yerine, sarmaları önceden hazırlayıp buzluğa atmak oldukça pratik bir çözüm sunar.

Yaprakları haşlayıp iç harcı hazırladıktan sonra, sarmalarınızı tek tek sardıktan sonra buzlukta saklamak, bayram günü geldiğinde işi çok daha kolay hale getirir.

Zaman kazandırırken, lezzetinden de ödün vermez.

Sarmalar buzluktan çıkarılmadan doğrudan pişirme işlemine alınabilir, böylece bayram sofranızda taze yapılmış gibi lezzetli yaprak sarmalarınızı keyifle sunabilirsiniz.