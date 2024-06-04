İtalya - Türkiye maçı şifresiz kanalda mı? İtalya - Türkiye maçı hangi kanalda?

A Milli Futbol Takımımız, 2024 Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında deplasmanda İtalya ile karşılaşacak.
EURO 2024'e sayılı günler kala hazırlıklarına devam eden millilerimizin İtalya ile karşılaşacağı özel maçın bilgileri merak uyandırdı.
Futbolseverler İtalya - Türkiye maçı hakkında aramalarına hız kazandırdı. Maç hakkında en çok merak edilenler arasında ise mücadelenin hangi kanalda yayınlanacağı yer alıyor.
Peki, İtalya - Türkiye maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın şifresşiz yayınlanacağı o kanal...
İtalya - Türkiye maçı ne zaman?
İtalya - Türkiye maçı 4 Haziran 2024 Salı (bugün) günü oynanacak.
İtalya'nın Bologna kentindeki Renato Dall'Ara Stadyumu'nun ev sahipliği yapacağı müsabaka saat 22:00'de başlayacak.
İtalya - Türkiye mücadelesi TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak..