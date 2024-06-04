Haberler



Bilgi



İtalya - Türkiye maçı şifresiz kanalda mı? İtalya - Türkiye maçı hangi kanalda?

İtalya - Türkiye maçı şifresiz kanalda mı? İtalya - Türkiye maçı hangi kanalda? İtalya ile Türkiye arasında oynanacak hazırlık maçının hangi kanalda yayınlanacağı merak ediliyor. İşte mücadelenin yayınlanacağı kanal...