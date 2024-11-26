İtalyanlar böyle yapıyor: Ispanağın faydasını ikiye katlıyor

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Kış aylarının favori sebzelerinden biri olan ıspanak, sadece lezzetiyle değil, sağlığa olan katkılarıyla da dikkat çekiyor.

Yüksek demir, vitamin ve antioksidan içeriğiyle bağışıklık sistemini güçlendirirken, enerji seviyenizi artırmaya da yardımcı oluyor.

Ispanağı daha farklı ve lezzetli bir şekilde tüketmek ister misiniz?

İtalyan mutfağının dokunuşuyla hazırlanan ıspanak yemeği, sofralarınıza hem şıklık hem de sağlık katacak.

İTALYAN USULÜ ISPANAK TARİFİ

1 kg ıspanak

1 adet kuru soğan

Yarım çay bardağı pirinç

2 yemek kaşığı sıvı yağ

1 yemek kaşığı domates salçası

Tuz

Karabiber

Pul biber

Öncelikle ıspanakları temizleyin ve kenara alın. Ardından ince ince doğranan soğanları sıvı yağda kavurun.

Soğanların rengi değiştiğinde salça ekleyerek kavurma işlemine devam edin. Daha sonra ıspanakları tencereye alıp yumuşayana kadar pişirin.

Yemeğin lezzetini artırmak için yarım çay bardağı yıkanmış pirinç, tuz ve baharatları ekleyin. Son dokunuş olarak, 1 su bardağı kaynar su ilave ederek tencerenin kapağını kapatın ve pirinçler kısık ateşte yumuşayana kadar pişirin.

Servis ederken yanına bir kase yoğurt eklemeyi unutmayın!