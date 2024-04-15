İtalyanların sırrı: Makarnayı su yerine böyle haşlayın, lezzeti arşa çıkarın Makarna denince aklınıza sadece suyla haşlamak geliyorsa, hazır olun çünkü İtalyan aşçıların gerçek makarna sırrını paylaşıyoruz. Su yerine böyle haşlayın, tadına doyamayacaksınız.

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Makarna yapımının gizli sırlarından biri daha gün yüzüne çıkıyor. İtalyanların sırrı ortaya çıktı.

Makarnanın sadece suyla haşlandığını düşünüyorsanız, bu yöntemle tanışmaya hazır olun.

Sütle haşlanan makarna, sadece lezzetli değil, aynı zamanda daha kremalı ve besleyici bir tada sahip oluyor.

Süt, makarnaya zengin bir dokunuş katarken, onu daha doyurucu bir öğün haline getiriyor.

İtalyan mutfağının vazgeçilmez lezzeti makarnayı bu farklı yöntemle denemek için malzemelerinizi hazırlayın.

İşte İtalyan usulü makarna tarifi…

Sütlü makarna tarifi

· 1 paket istenilen model makarna,

· 3 su bardağı süt,

· 3 çorba kaşığı tereyağı

· 1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

· Tuz ve karabiber.

· Ön pişirme için; 2 bardak su, 2 çorba kaşığı zeytinyağı, tuz.

Yapılışı

Öncelikle bir tencereye su, zeytinyağı ve tuzu koyup kaynatmaya başlayın. Kaynamaya başlayan suya makarnaları ekleyip yaklaşık 7 dakika kadar haşlayın. Haşlanan makarnaları süzgeçle süzüp bir kenara alın.

Aynı tencerenin içine bu sefer süt, tereyağı ve rendelenmiş kaşar peynirini ekleyin. Malzemeler eriyip karıştıktan sonra haşlanmış makarnaları tencereye alın. Makarnayı sütün kremalı dokusunu alana kadar karıştırarak pişirin. Süt tamamen çekildiğinde, makarnanız hazır demektir.

Son dokunuşları yapmak için tuz ve karabiberi ekleyip karıştırın. Ocaktan alın ve sıcak sıcak servis yapın. Eğer isterseniz, servis yaparken üzerine maydanoz, taze kekik ya da fesleğen yaprakları serpebilirsiniz.