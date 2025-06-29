İzmir, Manisa, Aydın, Balıkesir... Meteoroloji uyardı: Facia gelebilir

Meteoroloji kaynakları, Ege ve Marmara bölgelerinde yaşayanları uyardı.

Kuvvetli poyrazla birlikte en ufak bir kıvılcım orman yangını faciasına neden olabilir.

Özellikle İzmir, Manisa, Aydın, Balıkesir, Çanakkale ve Bursa illeri için uyarıda bulundu.

BU GECE VE PAZAR GÜNÜNE DİKKAT

Hava Forum, X hesabından yaptığı paylaşımla orman yangınları hakkında önemli uyarıda bulundu.

Özellikle bu gece ve pazar günü için dikkatli olunması gerektiğini belirten Hava Forum, paylaşımında şu sözleri kullandı:

"Lütfen çok dikkat! İzmir, Manisa, Aydın, Balıkesir, Çanakkale ve Bursa çevreleri bu gece ve pazara çok dikkat etmeli! Kuvvetli bir poyraz esecek. En ufak kıvılcım büyük bir orman yangını faciasına neden olabilir. Sigara izmariti, cam şişe v.s bunları çevreye atmayın."